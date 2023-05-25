Bakan Derya Yanık Roman kadınlarla dayanışma yürüyüşü yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şişli'deki Kuştepe Mahallesinde Roman vatandaşlarla biraraya geldi. Kadınlar tarafından çiçeklerle karşılanan Derya Yanık, Şişli Sosyal Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Roman vatandaşlar ile yürüyüş yapan Bakan Yanık'ın güller ve karanfillerle karşılandı.

"SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZLERİMİZİ HANIMLAR İÇİN KURDUK"

Bakan Derya Yanık, "Eskiden beri bizim Roman kardeşlerimizle duygudaşlığımız, sevgimiz, muhabbetimiz hiç eksilmez. Size Reis'in selamını getirdim. Sosyal Dayanışma Merkezlerimizi, Bakanlığımızın merkezlerini hanımlar için kurduk. Özellikle hanımlar orada gelip el işi birtakım diğer faaliyetleri yapabilirler" dedi.

ROMAN VATANDAŞLARA KONUT MÜJDESİ

İhtiyacı olanlara sosyal konut yapılacağını Roman vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getiren Yanık "Bütün Türkiye genelinde ihtiyaç olan bölgelerde konutlar yapacağız. Roman vatandaşlarımızdan ihtiyacı olanlar orada ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Evi olmayan eve ulaşmış, sahip olmuş olacak. Biliyorsunuz sizin Cumhurbaşkanımızla aranızdaki muhabbete bizler şahidiz. Siz Cumhurbaşkanımızı bırakmazsınız. Cumhurbaşkanımız da sizi bırakmaz" diye konuştu.