Bakan Varank: Türk sanayisi en zorlu küresel şartlarda kendini kanıtladı

"BİR ŞİRKETİ BİLE YÖNETEMEYECEĞİNİZ MODELLE ÜLKEYİ YÖNETMEYİ VAAT EDEN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Mustafa Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçim döneminde konuştuğum bütün iş insanlarına şu soruyu sordum; 'hükümet olarak desek ki bundan sonra ticaret kanununu değiştireceğiz, bundan sonra her şirkette en az 7 tane genel müdür yardımcısı olacak, bir tane de genel müdür olacak, bundan sonra şirketlerin genel müdürleri karar almak için 7 tane genel müdür yardımcısının onayına mecbur kalacak. Böyle bir sistemi siz iş insanları olarak kabul eder misiniz?' Bana 'Sayın Bakanım, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Öyle bir sistem çalışır mı? Bizim bütün şirketlerimiz batar' dediler. İşte bir şirketi bile yönetemeyeceğiniz modelle ülkeyi yönetmeyi vaat eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu kaos vaadini de en iyi iş dünyası görüp iş dünyası değerlendirecektir. Ama hamdolsun, 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara gereken cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle ilgili bütün tartışmaları Meclis'teki Cumhur İttifakı çoğunluğuyla artık bitirdi.

İnşallah bu hafta sonu da esas cevabını verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Milletimiz, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunanlardan gerçekçi, ayakları yere basan projeler duymak ister. Oysa ki karşımızda kaynağı belirsiz fonlarla Türkiye ekonomisini güçlendireceğini söyleyen, yapılmış projeleri vaat diye sunan bir muhalefet var. Ekonomiye dair bırakın güven vermeyi, kriz dışında bir söylem dahi geliştirememiş bir anlayış var. Zaten bu kulvara gelinceye kadar halletmeleri gereken çok temel meseleler ortada duruyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sizler bu muhalefet için '5 koyun emanet edin, kaybedip gelirler' demiştiniz. İşte bunun en ibretlik örneğini aslında biz bu seçim döneminde gördük. Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını ve Cumhurbaşkanı adaylığını emanet ettiler. Sonuç ne oldu? Gitti binde beş bile oy alamayan partilere 40 vekillik verdi. İşte böyle bir zihniyetin ülke yönetiminde olduğunu düşünün. Rusya-Ukrayna savaşında ülkemiz kilit ülke olabilir miydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletine engel olunabilir miydi? Karabağ'da zaferin ortağı olunabilir miydi? Mavi Vatan'da haklarımız savunulabilir miydi? Togg'dan, TCG Anadolu'dan, Kızıl Elma'dan, Hürjet'ten bahsedebilir miydik? Milletimiz, bu soruların cevabını gayet iyi biliyor. İşte onun için diyor ki 'doğru adam Recep Tayyip Erdoğan ve doğru adamla yola devam...'"

"'GELİN 28 MAYIS'TA HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARINI ARAYALIM' DİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin hedeflerinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz, yazacak çok başarı hikayemiz var. 28 Mayıs tarihi; Türkiye'ye kirli pazarlıkları, koalisyon dönemlerinin kısır tartışmalarını hatırlatan, ülkemize sadece vakit kaybettiren muhalefet anlayışına 'elveda' diyeceğimiz bir tarih olacak." dedi.

28 Mayıs'ın; ulufe dağıtır gibi aralarında koltuk dağıtanların değil, büyük proje mimarı olanların kazanacağı tarih olacağını belirten Varank, "İşte o yüzden karada Togg'u yürüten, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, havada Kızılelma'yı uçuran, uzaya İMECE uydusunu çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımıza, başta iş dünyamızdan olmak üzere bir kez daha pazar günü güçlü bir destek istiyoruz. 'Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralayalım' diyoruz." şeklinde konuştu.