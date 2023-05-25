CEMAL SÜREYYA İLE ALAKASI YOK

CHP'li Başkan Subaşı, Cemal Süreyya'nın "Serçe Kenti" isimli şiiri diyerek okuduğu şiirin, Cemal Süreyya'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Programın konuklarından Şair Ataol Behramoğlu, şiirin ardından, "Melek hanım bu şiiri internetten mi buldunuz, yoksa bir kitaptan mı? Benim de bu konuda bir soru sorma hakkım doğdu. Bu şiir Cemal Süreyya'nın değil, benim de adımla yayınlanan bir sürü şiir var ama o şiirler bana ait değil. İnternete bu konuda sakın güvenmeyin. İnternetten şiir almayın. Kitaplara gitmek lazım" dedi.

CHP'li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu | Video