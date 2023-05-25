Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleriyle ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay: "CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide" | Video



İşte o açıklamalardan satır başları;

SEÇİMİN İKİNCİ TURUNA SON 3 GÜN

İnşallah yüksek katılım bekliyoruz. Bizim en büyük zaten şu anda ikinci turla alakalı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı konu sakın ha sakın rehavete kapılmayalım. İkincisi de zafer sarhoşluğuna girmeyelim.

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Çünkü son düdüğü millet çalacak son kararı millet verecek. Biz bu doğrultuda çalışmaları yürüttük. Sahada da gördüğümüz rehavetin olmadığı ve olmayacağı şeklinde. Ama şu anda aslında yapmaya çalıştığımız birinci turdaki seçmenlerimizi tamamını sandığa taşıyabilmek ve ilave yine sandığa ya önceden bize oy vermemiş olan veya bize oy verecek olup da gelmemiş olan seçmenleri sandığa getirmek ikna etmek ve bize oy vermelerini sağlamak. Çok daha fazlasını öngörüyoruz. Ama bu demek değil ki rehavete kapılacağız. Bu demek değil ki nasıl olsa bu garanti değil.

"TÜRKİYE İÇİN 28 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ"

Dolayısıyla bütün gücümüzle son saniyeye kadar biz tüm gücümüzle çalışacağız. Tüm seçmenimizi sandığa götürmekle alakalı ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza bu çağrıyı bir kez daha tekrarlamak isterim. Mutlaka ama mutlaka sandığa gitmemiz lazım. Mutlaka oyumuzu vermemiz lazım. Bu sadece bir vatandaşlık görevi de değil onun çok ötesinde Türkiye'nin geleceği ile ilgili sizlerin geleceği ile ilgili çocukların ve gençlerin geleceği ile ilgili bir karar vereceğiz. Dolayısıyla sadece güven ve istikrar da değil Türkiye'nin kalkınması ve bölgesinde ve dünyada söz sahibi olabilmesi için verilecek bir karar Pazar günü çok önemli. 28 Mayıs'ta bu tarihi birlikte yazalım. İnşallah bu zaferi birlikte sonuçlandıralım.

YURT DIŞI SINAVDAN GEÇTİ

Zaten bizim yurt dışındaki sonuçlar yurt içine dair de bazı ipuçlarını beraberinde getiriyor. Yurt dışında da rehavetin olabileceği ile ilgili söylentiler vardı. Ama hamdolsun şimdi birinci turdaki 1 milyon 839 binden ikinci turda 1 milyon 895 bine çıkmış durumdayız. Yurt dışı muhteşem bir sınav verdi şimdi sıra bizde.

Sinan Oğan pazarlık olmadan ilkeler bazında destek verdi.





"İNSANIN BİRAZ YÜZÜ KIZARIR"

Bizim konumuz Ümit Özdağ değil. Bizim konumuz cumhurbaşkanlığı seçimi ve bizim muhatabımız da Ümit Özdağ değil. Bizim muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da kendi içinde birlikteliklerle ilgili bir takım kurguların peşindedir. Olayı buradan değerlendirmek gerekir. İmzaladıkları protokolün 7. maddesine baktığınızda vatandaşa karşı şeffaf olunması ve açık davranılması konularında tam mutabakata varılmıştır yazıyor. Kendi ortaklarına kendi siyasi partisine karşı şeffaf olmayan doğruları söylemeyen 'kandırıyorsak kendi seçmenimizi kandırıyoruz' diyebilecek kadar bunu açıkça itiraf eden bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının şu protokole baktığınız da aslında buranın üyesi olsam utanırım ben. Benim yüzüm kızarır.



"BU ASLINDA UTANILACAK BİR ŞEY"

Bu maddeleri tersinden okuduğunuzda şeffaflık yok ki sana şeffaf olsun. Yazmak için yazılmış. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. madde konusunda CHP'ye söylenecek bir şey yok. Ben vatanını ve milletini seven CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum yani cumhuriyetin kurulmasıyla ilgili ilk 4 maddenin değiştirilme riski ('bunlar bunu değiştireceğim' diye açıklama yaptı.) yeni ittifak kurmaya çalışıyorsunuz bunu buraya koymak istiyorlar. İttifak ortağı bunu buraya koyarak CHP'ye güvenmediğini ortaya koyuyor. Bunun değiştirilme riski olduğunu düşünüyor. HDP çıkıp açıkça 'cumhuriyeti yıkıp yeniden kuracağız' dedi. Dolayısıyla bu metin diyor ki ben sana güvenmiyorum garanti altına almak istiyor. Bu aslında utanılacak bir şeydir. CHP'ye oy veren sağ duyulu vatandaşların bunun hesabını sorması lazım. Bunun hesabının sorulması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evet demekten geçiyor.



"İSTİKRAR VE GÜVEN SÜRECEK"



Bizim motivasyonumuz büyük Türkiye Yüzyılı'nın inşası. Biz bunu çok net bir şekilde ifade ettik. Bir Türkiye güven ve istikrarı sunmaya devam edecektir ve Türkiye bölgesindeki ateş çemberine rağmen güvenli liman olmaya devam edecektir. Gerek kendi vatandaşları için gerekse tüm iş dünyası için çalışanları için bu son derece önemlidir. Bölgenin istikrarı için önemlidir. Dünyadaki barış ve refahın kalkınmanın gelişmesi için önemlidir.



CHP-HDP- ZAFER PARTİSi AYNI ÇİZGİDE NASIL BULUŞTU?



Burada bir durum var. Ya birisine ya diğerine yalan söylüyorsunuz. Aslında buradakilere bakılırsa Zafer Partisi'nin ve HDP'nin aynı ortamda destek vermesi ilkeler bazında mümkün değildir. Ya bu pazarlık bazında mümkün olabilir. Dolayısıyla burada danışıklı dövüş var. FETÖ ile kol kola PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile siyasi birliktelik var, burada danışıklı dövüş burada şeklen karşı olduğu izlenimi verme derdindeler. Ama diğer taraftan HDP desteğe devam ediyor. HDP ve PKK'nın başka bir yeri destekleme şansı yok zaten. Millet İttifakı marjinale kaymıştır. PKK'nın söylemine kapılmıştır. FETÖ ve terör örgütlerinin söylemine sarılmıştır. Onların aday olarak Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçmeleri mümkün değil. Boğazına kadar bir birlerine angaje oldular.

Seçime 2 gün kalmış 3 günce söylem değişikliğine gideceksiniz milliyetçi söylemelere gideceksiniz olmaz. Ümit Özdağ yazdırdığı metin açısından sıkıntı yok ama bunu imzalayan Kılıçdaroğlu açısından utanç verici çünkü burada bu konularda güven vermeyen biri var. Bunları imzaladıktan sonra kusura bakmayın siz bu ülkeyi yönetmeye layık değilsiniz.