Kabaktepe’den sandık çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için tüm seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. 14 Mayıs'ın tam bir demokrasi şöleninde geçtiğini ve milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha ilan ettiğini vurgulayan Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Seçmenlerimizin tamamını ayrım yapmaksızın sandığa ve demokrasiye çağırıyorum. Bütün bileşenleri ile ülkemizin her ferdini karar vermeye ve ülke yönetimine katkı sunmaya davet ediyorum. Milletimizin her zaman olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerini de büyük bir olgunluk ve sükunetle geçireceğine olan inancım tamdır.