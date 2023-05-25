Kılıçdaroğlu’na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi tabana oynamak için katıldığı Youtube kanalında Kürt genci aktivist Umut Nimet Ataş'ın sorularıyla terledi. Ataş, "PYD terör örgütü değildir" sözünü hatırlatarak "Neden PYD'ye 'Terör örgütü değildir' dediniz. Atatürk Havalimanı'nı neden Amerikalı şirkete vermeye karar verdiniz? gibi sorular sordu. Programın yayınlanmasının ardından Ataş, sosyal medyada terör yandaşlarının küfür, hakaret ve "Yakında kafana sıkacağız' tehditeri aldı. SABAH'a konuşan Ataş, "Boyun eğmeyeceğim. PKK terör örgütüdür" diyeret tepkisini dile getirdi.HayatımdaAK Parti teşkilatlarında görev almamıştım. Seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlı Kürt genciyim. Şeref duyuyorum. Huzur, güven ve istikrar ortamı zedeleneceği için AK Parti'ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdim." dedi.