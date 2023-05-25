Oksijen tüpüyle sandığa giden İpek teyze: Nefesim kesilmeden oy vermek istedim

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 3 milyon 416 bin 86 seçmenden 1 milyon 839 bin 461'i oy kullandı ancak ikinci turda bu rakam aşıldı. İlginin yüksek olduğu seçimde sandık başına hasta yatağından kalkıp gidenler de oldu, nikâh masasında kalkıp gidenler de.Almanya'da yaşayan Konyalı İpek Yalçın (67) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu'na gitti. Nefes darlığı sorunu yaşayan ve oksijen tüpü taşıyan Yalçın, "Üç kez anjiyo oldum. Akşama belki nefesim kesilebilir diye eşimi de alıp başkonsolosluğa geldik. Oyumuzu kullandık. Her şey ülkemiz için. Liderimiz Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.