Sinan Oğan’dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

Sinan Oğan, bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oğan, Başkan Erdoğan'a destek verdiği için kendisini linç etmek isteyenlere tepki göstererek "Demokrasi darbesi kadar tehlikelidir linç darbesi. Birini gözlerine kestiriyorlar, başlıyorlar linç ve küfür etmeye. Siz demokrasiyi böyle böyel mi getirceksiniz. Sizin geiteceğiniz demokrasiden Allah korusun." dedi.
İstikrar vurgusunda bulunan Oğan, "Parlamento ile Cumhurbaşkanının ayrı yerde olması ülkeyi krize götürür" ifadesini kullandı.
"HDP'NİN OLDUĞU YERDE TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLMAZ"
HDP ile yan yana durmak zorunda olmadığının altını çizen Oğan konuşmasında şunları kaydetti:
"Siz beni linçliyorsunuz diye HDP'nin yanında durmayacağım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim? Bugün geldiğimiz noktada HDP, Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır."
Zengezur koridoru ile ilgili de konuşan Sinan Oğan, "Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım" dedi.
"DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK DİYEN YAPIYLA BERABER OLAMAYIZ"
Oğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli. Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanının sırtında bir HDP, PKK gölgesi asla olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz."