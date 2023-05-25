Sinan Oğan’dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

"HDP'NİN OLDUĞU YERDE TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLMAZ"

HDP ile yan yana durmak zorunda olmadığının altını çizen Oğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz beni linçliyorsunuz diye HDP'nin yanında durmayacağım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim? Bugün geldiğimiz noktada HDP, Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır."

Zengezur koridoru ile ilgili de konuşan Sinan Oğan, "Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım" dedi.