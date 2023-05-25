Yeni Zigana Tüneli ile güvenli ve konforlu seyahat

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Yeni Zigana Tüneli'nden geçen vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti anlattı. Sürücüler, keskin virajları ve rampaları ile sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi'nin artık kendileri için bir sorun olmadığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.Yeni Zigana Tüneli büyük bir konfor sağladı. Tünelden geçerken sanki uzay üssündeymişiz gibi oldum. Müthiş yatırım.Yıllardır karda kışta dağı tırmanırdık. Şimdi ise Yeni Zigana Tüneli sayesinde zorlu şartlar ortadan kalktı. Kısa sürede konforlu seyahat ediyoruz.Eşimle Gümüşhane'den yola çıktık. Dağ bayır çıkmadan huzurlu ve mutlu bir şekilde Trabzon'a gidiyoruz. Bu güzellikleri yaparsa Erdoğan yapar.Bu yolda çok çile çekerdik. Karda kışta yollarda kalırdık. Artık bunlar tarih oldu.