Bakan Akar: Bunlar şimdi çakma milliyetçiliğe soyundu

Buna milletin tahammülünün olmadığını dile getiren Akar, "Bu milletin feraseti, bu milletin aklıselimi, bunu mutlaka anlayacak. Bunun karşılığını verecek. Nitekim 14 Mayıs'ta bunlar hüsrana uğradılar, yine uğrayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı başladı, Türkiye Yüzyılı ilerliyor ve inşallah en sonunda hedefe ulaşacağız." diyen Akar'ın yönelttiği "28 Mayıs'ta sandıklara gidiyor muyuz? Cumhurbaşkanı'mızı yeniden en yüksek oyla seçiyor muyuz?" sorusuna alandakiler "Evet" yanıtını verdi.

Konuşmanın ardından şarkıcı Ahmet Şafak sahne aldı. Konseri, Akar'ın yanı sıra AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile MHP'den Kayseri milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da izledi.

Öte yandan Akar, MHP'li Özdemir ve Ersoy ile konser öncesi Belediye Durmaz İş Hanı'nda düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.