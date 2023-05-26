Bakan Akar’dan SABAH TV’den çarpıcı açıklamalar: Çok tehlikeli işler yapıyorsunuz! Özerklik diyorlar, ülkeyi parçalarsınız...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SABAH TV YouTube kanalında terörle mücadele, sığınmacıların geri gönderilme süreci ve sınır güvenliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"YA TESLİM OLACAKLAR YA YOK OLACAKLAR"

Bakan Akar, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti, "Teröristlerin önünde iki seçenek var, ya teslim olacaklar ya da yok olacaklar." dedi.

"SÖZ DİNLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİKLERİ İÇİN AÇIK AÇIK ONLARI DESTEKLİYORLAR"

Akar, sandıklara gidecek vatandaşlara, "20 yıl önceki Türkiye ve kendinizi düşünün. Nereden nereye geldiğimize bakın. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye var. Bu nedenle bize saldırıyorlar. Karşı taraf söz dinleyeceğini söylediği için onlara açık açık destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"639 KM'DEN DÜNYANIN HER YERİNDEN YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE CİSİMLERİ BİLE GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORUZ"

Bakan Akar, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son noktayı da değerlendirdi, İMECE uydusunun istihbarat açısından büyük destek sağladığını belirtti, "639 kilometreden yumurtayı bile görüntüleyebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde..." dedi. Akar, Türkiye'nin artık bu görüntüleri alan değil, satan, paylaşan ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

"SURİYELİLERİN YÜZDE 70'İ GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bakan Akar, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonucunu da paylaştı, "Güvenli ortam oluştuğunda yüzde 70'i geri dönmek istediğini söylüyor." dedi. Akar, şu ana kadar 3.3 milyon Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye geldiğini, bunların da 600 bin civarındaki kısmının geri döndüğünü belirtti, "Bu bir süreç. Yeni başlamadı ve devam ediyor." dedi.

"KENDİNE GÜVENEN BUYURSUN GEÇSİN"

Bakan Akar, asılsız görüntülerin paylaşıldığını, bu görüntüleri anlık takip ettiklerini ve nerede çekildiğini o anda tespit ettiklerini vurguladı. Asılsız görüntülerle, sınır güvenliğinin sağlanamadığının iddia edilmesinin Mehmetçik'in emeğine saygısızlık olduğunu söyleyen Akar, "Elini kolunu sallayarak geçmek falan mümkün değil. Bir komutanımız ile sınırdaki güvenliği konuştuk. O sırada buradan geçerler mi falan biraz sıkıştırdık. Çocuk bir anda 'Kendine güvenen denesin komutanım' dedi. Biz de bunu söyledik. Kendine güvenen geçmeyi denesin." ifadelerini kullandı.