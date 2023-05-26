Başkan Erdoğan’dan Almanya’da Sabah Gazetesi’ne yapılan baskına tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir

Onlarca FETÖ firarisine kucak açan ve Türkiye'nin yargı kararlarını tanımayan Almanya, son günlerde bir skandala daha imza attı. FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı.
SABAH GAZETESİ'NE YAPILAN BASKIN
Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İsmail Erel ve Cemil Albay bir süre sonra serbest bırakıldı. Baskının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
"KENDİ ÜLKELERİNDEN ÇOK TÜRKİYE'DEKİ SEÇİME İLGİ DUYUYORLAR"
Batı medyasının kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyduklarını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Batı medyası tüm ilgi alakasını bize kanalize etmiş durumda. Kendi ülkelerindeki seçimlerden çok Türkiye'deki seçime ilgi duyuyorlar. Ama sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire, öyle bir şey yok. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Onu da bu vesile ile anladık. Tabi yapılanların farkındayız. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz.
"İKİRCİKLİ TAVRA İTİBAR ETMİYORUZ"
Yani bunlar oralardaki FETÖ uzantıları ile müşterek olarak atıkları adımlar. Bu ikircikli tavrı çok önceden beri biliyor ve bu tarz yayın yapanlara itibar etmiyoruz. Bizi üzen durum Türkiye'deki belli kesimlerin de bu yayınlara inanması.
"KABUL EDİLEMEZ, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHALİDİR"
Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikayeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını kabul edilemez bulduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu yapılanlar çok açık bir şekilde basın özgürlüğün ihlalidir. Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan konuşmasın devamında şunları söyledi:
Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde nasıl kalkacaklarda bize basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada biz sorarız. Ülkemdeki hiçbir gazetecinin özgürlüğü mesleklerini icra ettikleri için kısıtlanmamıştır.