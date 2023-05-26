CHP’de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi

HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, manipülatif anketler ve algı girişimleri ile birlikte girdiği 14 Mayıs Genel Seçimleri'nden büyük bir hezimetle ayrıldı. Üstelik Genel Başkanı olduğu CHP de Meclis'teki mevcut gücünün de gerisine düştü.

Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken beklediği milletvekili sayısına ulaşamayan CHP, üstüne üstlük TBMM'ye taşıdığı 40 vekili ise yüzde 1'lik bile oy desteği olmadığı dile getirilen Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti'ye kaptırdı.