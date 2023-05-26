CHP’li vekilden kirli manipülasyon! CHP Hatay Milletvekili depremzedeler için çalışan polisleri hedef gösterdi

CHP'den Hatay milletvekili seçilen Servet Mullaoğlu, Samandağ ilçesinin Çiğdede Mahallesi'nde aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini iddia etti. Ancak Mullaoğlu'nun 300 seçmen dediği kişilerin depremzedelerin güvenliği için çeşitli illerden gelen ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları olduğu ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İddiaya konu 300 seçmen bilgi kağıdı, depremzedelerin güvenliği için farklı illerden gelen polis memurlarının, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen seçmen bilgi kağıtlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca sosyal medyada Servet Mullaoğlu'na tepki mesajları yağdı. Vatandaşlar, "Bu ülkede gezi kafası hiç bitmeyecek mi?" "Bu sayfa manipülasyon için açılmış bir safya kaaele almayın bile" paylaşımlarında bulundular.