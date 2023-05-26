Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir

'TÜRKİYE YÜZYILINI SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN BAŞLATMAK İSTİYORUZ'

Oktay, seçim sürecine ilişkin, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diriliş destanları yazdığı 20 yılın ardından, bir kez daha tarihi bir seçim sürecinden geçiyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2'inci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde de milli iradenin tecelli ederek ülkemiz için hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz. 'Doğru adamla yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılını sadece ülkemiz için değil bölgede istikrar için başlatmak istiyoruz. Her gün farklı mecralarda milletimize anlattığımız bir gerçek var; İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi. Boraltan Köprü'sünde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi. Kardeşiz diyorsak, bu, zamana göre, duruma göre ya da şartlara göre değişmez. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir. Önümüzde, bölgede barışı ve iş birliğini artıracak daha çok projemiz, birlikte aşacağımız yollar, açacağımız koridorlar var. Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan savunma sanayi iş birliklerine her alanda omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, "Cumhuriyetimiz 23 aylık kısa sürede modern devletçiliğin kurulması bakımından büyük işler başarmıştır. Önemli devlet kuruluşları tesis edilmiş, parlamento, milli ordu kurulmuştur. 200'den çok yasa kabul edilmiş, birçok Avrupa ülkelerinden daha önce Azerbaycan'da kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Her Azerbaycanlı bu şanlı tarihle gurur duyar. Bu yıl aynı zamanda çağdaş Azerbaycan devletinin mimarı olan liderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılını anıyoruz. O yıllarda Haydar Aliyev tarafından hayata geçirilen birçok faaliyet, bağımsız Azerbaycan devletinin temelinin atılması ile bağlıdır. Bu dönemde ülkemizde sanayi gelişmiş, askeri lise açılarak gelecek milli ordunun temeli atılmış, Azerbaycanlı gençler Sovyetler Birliği'nin önemli eğitim kurumlarına gönderilerek gelecek üçün kadrolar yetiştirilmiştir. Bütün bunlar Haydar Aliyev'in ileri görüşlü politikalarına örnektir. 90'lı yılların başında Azerbaycan savaş içindeydi, ekonomik problemleri vardı ve iç savaşın arifesindeydi. Azerbaycan devletini, bu tarihi sınandan çıkardan yine de lider Haydar Aliyev olmuştur" ifadelerini kullandı.