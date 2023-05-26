Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir

Azerbaycan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yabancı misyon şefleri, askeri ataşe ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Azerbaycanlı müzik grubunun dinletisi ile devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.
Oktay, ikili ticaret hacminin 6 milyar doları geride bıraktığını kaydederek, "Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar Dolar'ı aştı. Ülkelerimizin olduğu kadar bölgemizin de istikrarı yolunda büyük projeleri uygulamaya koyduk. İşbirliğimizi yalnızca ikili değil, üçlü-dörtlü formatlarda ve uluslararası kuruluşlarda da geliştirmeye devam ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı zamanın ruhuna uygun şekilde yine birlikte etkin hale getirmekteyiz. Tek millet, iki devlet, iki dost, iki gardaş ülke olarak her alanda ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız. Azerbaycan'ın müstakillik, bağımsızlık döneminde kaydettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Yiğit Azerbaycan ordusu, Karabağ'da eşine az rastlanır büyük bir zafere imza atmış, Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. 44 günlük bu mücadelede; milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışması da somut şekilde gözler önüne serilmiştir. Cesaret, akıl ve teknoloji bir araya geldiğinde kardeşlikle nelerin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin bölgede istikrarın önemli bir sütunu olduğunu kanıtladık. Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğimizi teyit ettik. Bölgede barışın perçinlenmesi için Ermenistan ile normalleşme sürecine desteğimizi de verdik. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vermekteyiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz" dedi.
'TÜRKİYE YÜZYILINI SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL, BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN BAŞLATMAK İSTİYORUZ'
Oktay, seçim sürecine ilişkin, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diriliş destanları yazdığı 20 yılın ardından, bir kez daha tarihi bir seçim sürecinden geçiyor.
28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2'inci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde de milli iradenin tecelli ederek ülkemiz için hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz. 'Doğru adamla yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılını sadece ülkemiz için değil bölgede istikrar için başlatmak istiyoruz. Her gün farklı mecralarda milletimize anlattığımız bir gerçek var; İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi. Boraltan Köprü'sünde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi. Kardeşiz diyorsak, bu, zamana göre, duruma göre ya da şartlara göre değişmez. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ezelidir, ebedidir. Önümüzde, bölgede barışı ve iş birliğini artıracak daha çok projemiz, birlikte aşacağımız yollar, açacağımız koridorlar var. Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan savunma sanayi iş birliklerine her alanda omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, "Cumhuriyetimiz 23 aylık kısa sürede modern devletçiliğin kurulması bakımından büyük işler başarmıştır. Önemli devlet kuruluşları tesis edilmiş, parlamento, milli ordu kurulmuştur. 200'den çok yasa kabul edilmiş, birçok Avrupa ülkelerinden daha önce Azerbaycan'da kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Her Azerbaycanlı bu şanlı tarihle gurur duyar. Bu yıl aynı zamanda çağdaş Azerbaycan devletinin mimarı olan liderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılını anıyoruz. O yıllarda Haydar Aliyev tarafından hayata geçirilen birçok faaliyet, bağımsız Azerbaycan devletinin temelinin atılması ile bağlıdır. Bu dönemde ülkemizde sanayi gelişmiş, askeri lise açılarak gelecek milli ordunun temeli atılmış, Azerbaycanlı gençler Sovyetler Birliği'nin önemli eğitim kurumlarına gönderilerek gelecek üçün kadrolar yetiştirilmiştir. Bütün bunlar Haydar Aliyev'in ileri görüşlü politikalarına örnektir. 90'lı yılların başında Azerbaycan savaş içindeydi, ekonomik problemleri vardı ve iç savaşın arifesindeydi. Azerbaycan devletini, bu tarihi sınandan çıkardan yine de lider Haydar Aliyev olmuştur" ifadelerini kullandı.