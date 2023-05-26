Haluk Levent’in şikayeti üzerine Deniz Akkaya savcılığa ifade verdi

Eski manken Deniz Akkaya, 6 Şubat depremi sonrası şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair iddialarda bulunmuştu. Haluk Levent ise Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Akkaya bugün ifade vermek için şüpheli sıfatında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

DENİZ AKKAYA ŞÜPHELİ OLARAK İFADE VERDİ

Savcılığa ifade veren Akkaya, "6 Şubat meydana gelen deprem felaketinden sonra milyonlarca vatandaşımız depremzedelere destek olmak için çeşitli kurum ve kuruluşlara önemli milyarca liralık yardım yapmıştır. Yardım yapılan kuruluşların başında da müştekinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu AHBAP Derneği bulunmaktadır. Sadece bu derneğe milyarlarca lira bağış yapılmıştır. Yardımların toplanmasından sonra, bu derneğin toplanan yardımları ne şekilde kullandığı, kendisine yapılan bağışlara sahip çıkıp çıkmadığı, bunlar amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atılmıştır'' dedi.

"DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK İDDİALARINDAN ÖTÜRÜ BİRÇOK DAVALAR AÇILMIŞTIR"

İfadesine devam eden Akkaya, "Ayrıca dernek başkanı olan Haluk Levent geçmişte hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik iddialarından ötürü birçok davalar açılmıştır. Müşteki, depremzedelere yardım için toplanan parayla Kızılay'dan çadır satın almış ve toplum vicdanını da yaralamıştır. Benim buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki gereği gibi değerlendirmediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" dedi.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM''

İfadesini tamamlayan Deniz Akkaya basın açıklamasında bulundu. Akkaya, konuyu siyasileştirenlere gönül koyduğunu belirterek "Bu konunun herhangi siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Bu konuyu herkes biliyor. Sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor. İş adamları, Kıbrıs kumarhanelerinde zaten dilden dile yayılmış. Hiç pişman değilim. Ama ülkemizde 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' konsepti içerisinde. Bunu benden başkası söylemezdi'' diyerek suçlamaları reddetti.