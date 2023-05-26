Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde, elindeki bütün kozları oynuyor. Bir yandan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu, diğer yandan ise milliyetçi kesimin oyunu alabilmek için her yolu deniyor. Kılıçdaroğlu, bu süreci ise yalanlarla yönetmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, önceki gün konuk olduğu Youtube programında da yalan üstüne yalan söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını, gerçekleri ortaya koyarak tek tek ifşa etti. İşte yalanlar ve gerçekler:"TOGG kurulurken destek verdim. Niye karşı olalım? Tam tersine her türlü desteği veririz" dedi.Kılıçdaroğlu 2019'daki bir programda, TOGG'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürdü. "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" ifadelerini kullandı.Kütahya'daki ZaferHavalimanı için 42 milyardolar garanti tutar ödendiğiniöne sürdü.Havalimanı yapişlet-devret modeliyle yapıldı.21 Mart 2044'e kadar muhtemelgaranti ödeme tutarı206.6 milyon Euro."Öğretmenlik MeslekKanunu çıkaracağız" dedi.Söz konusu kanunzaten çıkarıldı. Kanun 3Şubat 2022'de TBMM'dekabul edilip 14 Şubat'tayürürlüğe girdi.FETÖ'nün gazetesiTaraf'ta da çalışmışolan CHP İzmirMilletvekili YükselTaşkın'ın 'Kemalizm birırkçılıktır' sözleri üzerine,"Asla Kemalizm'iırkçılık olarak tanımlamamıştır.Bağlamından koparılmışcümlelerdir" dedi.YükselTaşkın 'Sağ Kemalizm'adlı makalesinde'Kemalizm ırkçılıktır'ifadelerine yer vermesininyanı sıra birçokprogramda benzersözler sarf etti.CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütüne verdiği destek üzerine, "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı ve terör örgütünü o dönem baro başkanı olarak protesto eden ve karşı çıkan kişi" dedi.Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle tanınıyor.KILIÇDAROĞLU, programda kendisine yöneltilen bazı sorular karşısında ise zor anlar yaşadı. Bir gencin "Zamanında Erbakan Hocamızın ev hapsini fiili hapse çevirmek için imza attınız, Milli Görüş'ten nasıl oy almayı hedefliyorsunuz?" sorusuna hayli şaşırdığı görülen Kılıçdaroğlu, "Benim mi imzam varmış?" diyerek geçiştirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce Necmettin Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Refah Partisi'nin mali hesaplarına ilişkin davada ceza alan Necmettin Erbakan için yapılan başvuruyu CHP'den 110 milletvekili yapmıştı. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'ydu.