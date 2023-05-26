Memleket Partili isimlerden korsan toplantıya tepki: “Memleket Partisi CHP’nin arka bahçesi değildir”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twittar'dan yaptığı açıklamada "Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" dedikten sonra 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde tarafsızlık kararını partisinin Merkez Yürütme Kurulu'ndan aldı.
İSTİFA ETMEDEN İLÇE BAŞKANI SIFATIYLA KATILDI, TEPKİ TOPLADI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu karara rağmen Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize etti. Bu programı sosyal medya hesabından da yayınlayan Kaftancıoğlu, "Memleket Partisi Esenyurt yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile bir aradayız" notunu da düştü. Programa Kaftancıoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de katıldı. Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.
"MEMLEKET PARTİSİ'NİN BU KORSAN PROGRAMLA İLGİSİ YOKTUR"
Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi Ömer Özdoğan ise Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayıp sosyal medyadan programa tepki gösterdi. Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Memleket Partisi'nin bu korsan programla ilgisi yoktur. Siyasetin bu kadar rezilce yapılabileceğine dünya ilk defa şahit oluyor. Memleket Partisi CHP'nin arka bahçesi değildir. CHP'de son rezalet perdesi; örgütlerimizi ayartıp korsan program yapıyorlar. Onursuzluğun bu kadarı pes" ifadelerini kullandı.
"BURADA SİYASİ AHLAKSIZLIK VAR"
28. Dönem Memleket Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Mevhibe Bodur Koloğlu ise Kaftancıoğlu'na çok sert tepki gösterenlerdendi.
Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile yaptığı bu organizasyona tepkisini şöyle dile getirdi: "Burada siyasi ahlaksızlık var."
"SİZ KİMSİNİZ Kİ BİR MEMLEKET PARTİLİYE 'SAYIN GENEL BAŞKANIM KILIÇDAROĞLU' DEDİRTİYORSUNUZ?"
Memleket Partisi Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Merve Duman ise tepki göstererek "Bundan Genel Merkezin ve Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin haberi var mı? Siz kimsiniz ki Memleket Partisi adına Kemal Kılıçdaroğlu'na destek basın açıklaması yapıyorsunuz? Siz kimsiniz ki bir Memleket Partiliye 'Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu' dedirtiyorsunuz? Genel Başkanımız kime oy verileceğini yine seçmenin kendi iradesine bıraktı. Hiçbir Memleket Partili, Memleket Partisi ve CHP adına ortak basın açıklaması yapamaz.
Genel Başkanımız bile yapmamışken. Hiçbir Memleket Partili oy yönlendirmesi yapamaz. Hepsinin ihraç edilmesi gereklidir" diyerek tepkilerini ortaya koydu.
"MUHARREM İNCE'YE VE HEPİMİZE BİR TERBİYESİZLİKTİR, SAYGISIZLIKTIR"
Memleket Partisi Üyesi Osman Başsüllü de toplantıyla ilgili görüntüleri paylaşan Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayıp sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu.
Başsüllü tepkisini şöyle dile getirdi: "Kişisel olarak istediğinizi açıklayabilirsiniz ancak parti adını kullanarak açıklayamazsınız. Memleket Partisi İstanbul, Memleket Partisi bu hadsizlere gerekeni lütfen derhal yapın, bu Muharrem İnce'ye ve hepimize bir terbiyesizliktir, saygısızlıktır."