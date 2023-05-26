Memleket Partili isimlerden korsan toplantıya tepki: “Memleket Partisi CHP’nin arka bahçesi değildir”

İSTİFA ETMEDEN İLÇE BAŞKANI SIFATIYLA KATILDI, TEPKİ TOPLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu karara rağmen Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı ile bir program organize etti. Bu programı sosyal medya hesabından da yayınlayan Kaftancıoğlu, "Memleket Partisi Esenyurt yöneticileri, üyeleri ve aileleri ile bir aradayız" notunu da düştü. Programa Kaftancıoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de katıldı. Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş istifa etmeden ilçe başkanlığı sıfatıyla böyle bir programa dâhil olması ise sosyal medyadan tepkiyle karşılandı.