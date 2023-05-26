Sinan Oğan açıkladı! Kılıçdaroğlu’ndan talebi oldu mu?

Türkiye'deki bu linç kültürünü mutlaka tedavi ettirmemiz gerekiyor. Bu linç kültürünü çok tehlikeli buluyorum. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Biz oturduk, düşündük. Çoğunluk hayır biz HDP'nin olduğu yerde olamayız dedi. Sanki biz Ermenistan'ı desteklemişiz gibi acayip bir linç kültürü. Muharrem İnce'ye öyle şeyler yapıldı ki... Muharrem İnce sağlığından oldu ya.

Ortaokula kadar indi. Ortaokuldaki çocuklar yazıyor.

Ümit Özdağ'la biz dostuz yine. Farklı tercihlerde bulunmamamıza rağmen dostluğumuz devam ediyor. Bizi destekleyenler kavga ediyor.

(Ümit Özdağ'la fotoğrafı) Bu tespih sürekli elimde benim. Planlanmış bir kurgu değildi, tesbihin özelliği yok. Biz Özdağ'la beraber en başından beri tüm ihtimalleri konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz. İhtiyaç olursa görüşürüz. İki medeni insanız, iki medeni siyasetçiyiz. Yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Biz bunu yaparken sosyal medyanın başına oturanlar kraldan çok kralcı. Küfürleşen, hakaretleşen... Bu günler geçecek. Yapmayın ya...