SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor

Son dakika... Türkiye 28 Mayıs yani bu pazar günü sandık başına gidiyor. Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda oy verecek. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda büyük bir farkla cumhurbaşkanlığı yarışını önde bitirdi ve 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci tura önemli bir avantajla giriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ATV- A HABER YAYININA KATILDI
Başkan Erdoğan bu tarihi seçimler öncesi ATV ve A Haber'in ortak yayınına konuk oldu. Gündemdeki konuları değerlendiren Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
KONUT ARZI ARTIRILACAK
Başkan Erdoğan ortak yayında konut arzı hakkında da önemli müjdeler paylaştı. Erdoğan "Önceliğimiz vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak. Kira artışına yüzde 25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Adalet Bakanlığı'nın adımları olacak. Konut arzını artıracağız. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum ve Kiptaş'ı kurdum ve 100 binlerce konut inşa ettik. Ekrem Bey'e sorun kaç konut inşa ettin? Biz TOKİ ile yoğun bir şekilde konut inşaatını devam ettiriyoruz. Yarısı Bizden kampanyası ile adım attık. Başta İstanbul olmak üzere devam ettireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan bu noktada Kanal İstanbul'un önemine de dikkat çekti ve "Bunları yoğunlaştırmak suretiyle Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar. Burası bizim rezerv alanlarımız. Avcılar sorunlu. Onları bu tarafa taşıyacağız. Bunlar da 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyor. Ben temeli attım zaten. Ciddi bir köprünün yapımı devam ediyor." diye ekledi.