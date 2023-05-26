SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor

Başkan Erdoğan bu noktada Kanal İstanbul'un önemine de dikkat çekti ve "Bunları yoğunlaştırmak suretiyle Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar. Burası bizim rezerv alanlarımız. Avcılar sorunlu. Onları bu tarafa taşıyacağız. Bunlar da 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyor. Ben temeli attım zaten. Ciddi bir köprünün yapımı devam ediyor." diye ekledi.