Son dakika | Başkan Erdoğan’dan İmamoğlu’na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video

"ALANDA RESMİ RAKAM 90 BİN, YOLLARDA 50 BİN"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz Esenler'i çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duyugularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bugün bu meydanda muhabbet var, samimiyet var. Bugün bu meydanda dayanışma var, gönülden gönüle bir yol var.