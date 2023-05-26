Terör örgütüyle iş tutanlara bu milletin gönlü kapalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması"na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi, ekonomideki hedeflerine ulaşması yolunda emek veren tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın, istihdamın, üretimin kıymetini en iyi sizler takdir edersiniz. Bunun için ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu da yine en iyi sizler bilirsiniz. Biz 21 yıldır ülkemize ve milletimize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık, istikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı, çabaladı, alın terini, kabiliyetini ortaya koydu.Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. Tuzakları birlikte bozduk. Senaryoları birlikte yırtıp attık. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. Şimdi de yeni bir geleceğin kapısında yine sizlerle birlikteyiz.14 Mayıs, sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs, şöyle gideceğiz 1950 ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık fakat kıl payı da olsa yetmedi. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi, inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir.Milletimiz tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Milletimiz bu şansı, bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49.5 oy oranıyla büyük bir teveccüh gösterdi, ancak sistem gereği seçim ikinci tura kaldı. Milletimiz Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine yani eski Türkiye önerilerine 'Hayır' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir. Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir.Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibarıyla, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de bunları vurduk, Gabar'da bunları vurduk, Tendürek'te bunları vurduk, Besler Deresi'nde bunları vurduk ve hâlâ bunları vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak, Kandil'den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarına gidip bunlarla görüşmeler yapıyorsun.CHP Genel Başkanı, sırf koltuğunu korumak için son 4 ay içinde tarihte eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attı. Sadece partisine değil Türk siyasetine de çok büyük bir leke bulaştırdı. Ağzını her açtığında hesap uzmanıyım diyen bu zat, toplam oyları yüzde 1 dahi bulmayan 4 partiye neredeyse 40 vekil ikram etti. Masadan 3 günlüğüne kalkmanın bedeli Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına verilen cumhurbaşkanı yardımcılığı oldu. Hale bak ya.Muhalefet cenahında ortalık adeta toz duman. CHP Genel Başkanı hem kendi partisi içindeki sıkıntılarıyla hem de ilkesizlik üzerine kurulu savrulmalarıyla o bildik siyasetini kendi başına sürdürüyor. Kendi partilileri dahil, kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. Karar pazar günü. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından, Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz.CumhurbaşkanıErdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik. Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de ATV, A Haber, A Para, A News ve A Haber Radyo ortak yayınında Gündem Özel programına konuk olacak. Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan tarihi Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde, gazetecilerin 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ve seçimin ikinci turuna dair sorularını yanıtlayacak.