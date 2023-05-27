AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Seçim sonucu 1.5 saatte belli olacak

AK PartiSeçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde 2. tur cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz şunları söyledi:İkinci tur söz konusu olduğunda acaba rehavet olur mu diye zaman zaman düşündük. Ama rehavetin olmayacağının göstergelerini de almaya başladık. Çünkü bu seçimi son derece mühimsiyoruz. Sadece seçimi almak değil, açık ara almak ve net bir netice ile neticelendirmek bizim için çok önemli.Bu turda, tek pusula, tek zarf, bir mühür verilecek. Resim ve ismin altındaki daireye oyumuzu vuracağız. Budan dolayı geçersiz oranların düşük olacağını öngörüyoruz. Bu sefer işler daha hızlı olacak, sandık kurul sayısı artırıldı. Saat 12.00'yi geçmeden ATO'dan sonuçların geleceğini öngörüyorum. Bu seçimde 1.5 saat gibi bir süre geçmeden seçim sonuçlarını alacağız. İlan etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarının gelmesini, seçim kurullarına yansımasını bekleyeceğiz.