Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım
Giriş Tarihi: 27.5.2023 17:45 Son Güncelleme: 27.5.2023 18:01

Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yarın sandık başına giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yarın sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

SANDIK ÇAĞRISI: HEP BİRLİKTE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım!" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım
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