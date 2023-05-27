CHP’lilerin dava ettiği şehit babası SABAH’a konuştu: Kılıçdaroğlu ceza almam için 3 avukat gönderdi

CHP'nindava açıp, para cezasına mahkûm ettirdiği 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, CHP'nin şehit babasını mahkûm ettirerek tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, 2018'de Şehitleri Anma Günü'nde, HDP ile ittifak yaptığı için CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. CHP hakaret ve darp iddiasıyla şehit babasından şikâyetçi oldu. 2 yıl önce görülen dava sonunda Yahya Kemal Yiğit hakaret suçundan 109 gün hapis cezası karşılığı 2 bin 180 lira para cezası aldı.CHP'nin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bir şehit babasını mahkûm ettirdiğini belirten Yiğit, "Ben kızımı bu vatana şehit verdim. Terörist cenazelerine giden CHP'liler benim evime ne taziyeye geldiler, ne de telefon açtılar. O gün onları şehitlikte görünce tepki gösterdim. Onlar da beni mahkemeye verdi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan benim ceza almam için 3 avukatını gönderdi. CHP, bir şehit babasını mahkemeye vererek mahkûm ettirmesiyle Türkiye tarihine geçti. Kılıçdaroğlu teröristlere gösterdiği hassasiyeti maalesef şehit ailelerine göstermedi. Kılıçdaroğlu yaptığı bu illet ittifakıyla yine sandığa gömülecek" dedi.