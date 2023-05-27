CHP’lilerin dava ettiği şehit babası SABAH’a konuştu! “Kılıçdaroğlu ceza almam için Ankara’dan 3 avukatını gönderdi”

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, 2018 yılında 18 Mart Şehitleri Anma Gününde, HDP ile ittifak yaptığı için CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'nin Kayseri İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz hakaret ve darp iddiasıyla şehit babasından şikayetçi oldu.
KILIÇDAROĞLU CEZA ALMAM İÇİN KENDİ AVUKATLARINI GÖNDERDİ
Bünyan adliyesinde 2 yıl önce görülen davaya CHP'liler bir otobüs dolusu partiliyle gelerek adeta gövde gösterisi yapmıştı. Dava sonunda Yahya Kemal Yiğit hakaret suçundan 109 gün hapis cezası karşılığı 2 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı. CHP'nin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bir şehit babasını mahkum ettirdiğini belirten Yahya Kemal Yiğit; "Ben kızımı bu vatana şehit verdim. Terörist cenazelerine giden CHP'liler benim evime ne taziyeye geldiler, ne de telefon açtılar.
O gün onları şehitlikte görünce tepki gösterdim. Çünkü o şehitlikte benim kızımda yatıyordu. Onlarda beni mahkemeye verdi. Öyle ki! Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan benim ceza almam için duruşmaya 3 avukatını gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütüne terör örgütü diyemiyor. CHP bir şehit babasını mahkemeye vererek mahkum ettirmesiyle Türkiye tarihine geçti. Kılıçdaroğlu teröristlere gösterdiği hassasiyeti maalesef şehit ailelerine göstermedi. Kılıçdaroğlu yaptığı bu illet ittifakıyla yine sandığa gömülecek" diye konuştu.