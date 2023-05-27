CHP’lilerin dava ettiği şehit babası SABAH’a konuştu! “Kılıçdaroğlu ceza almam için Ankara’dan 3 avukatını gönderdi”

O gün onları şehitlikte görünce tepki gösterdim. Çünkü o şehitlikte benim kızımda yatıyordu. Onlarda beni mahkemeye verdi. Öyle ki! Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan benim ceza almam için duruşmaya 3 avukatını gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütüne terör örgütü diyemiyor. CHP bir şehit babasını mahkemeye vererek mahkum ettirmesiyle Türkiye tarihine geçti. Kılıçdaroğlu teröristlere gösterdiği hassasiyeti maalesef şehit ailelerine göstermedi. Kılıçdaroğlu yaptığı bu illet ittifakıyla yine sandığa gömülecek" diye konuştu.