EGM ve Jandarma’dan Canan Kaftancıoğlu’nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, mükerrer oy kullanmak isteyenlere karşı sandık görevlilerine yönelik tutanak tutma çağrısında bulundu ve "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı provakatif paylaşım ile Emniyet ve Jandarma personeli hedef aldı.

Kaftancıoğlu, "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira" dedi.