FETÖ binasına şok baskın: Birbirine girdiler!

Polis tarafından yapılan GBT sırasında firari olduğu ortaya çıkan bir kişinin de içinde bulunduğu grup sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bina içindeki ateşle ilgili olarak itfaiye ekibi de olay yerine gelerek gerekli çalışmasını yaptı.