FETÖ binasına şok baskın: Birbirine girdiler!

15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu tespit edilen Adapazarı İlçesi'ndeki Yöntem Eğitim Kurumları kapatıldı. Kapanan bina yıllardır boş dururken, zaman zaman binada bir araya gelen gruplar yaktıkları ateş nedeniyle binanın değişik zamanlarında yanmasına neden oldu.
Son olarak bir gurubun binada bir araya geldiğini 112 Acil Komuta İhbar Hattı'na ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda Yunus ve Asayiş ekibi sevk edildi.
Binanın çevresini saran polis gerekli güvelik önlemleriyle birlikte binanın içine girdi. Polisin aniden yaptığı baskın sırasında binada ateşte yakan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Bina içinde gözaltına alınan şüpheliler iki bina arasındaki bahçeye toplandı. Ekipler tarafından önce üst araması daha sonrası ise Genel Bilgi Toplanası ((GBT) yapılan şahıslar arasında bir anda kavga çıktı. Polisin anında müdahale ettiği o anlarda tansiyon yükselirken, ekiplere direnenlere ters kelepçe yapıldı.
Polis tarafından yapılan GBT sırasında firari olduğu ortaya çıkan bir kişinin de içinde bulunduğu grup sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bina içindeki ateşle ilgili olarak itfaiye ekibi de olay yerine gelerek gerekli çalışmasını yaptı.
FETÖ/PYD kapsamında kapatılan eğitim kurumlarının binasında sürekli gurupların bir araya geldiğini, zaman zaman kavga ettiğini, yasak madde kullanıldığını belirten vatandaşlar atıl durumdaki binanın bir an önce yıkılmasını istedi.