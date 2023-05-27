Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaştı. Asla bir pazarlık olmadığını vurgulayan Oğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. Madde, Türk Devletleri Teşkilatı, afet bakanlığı ve sığınmacıların planlı şekilde geri dönüşünün konuşulduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu ile görüşmesine de değinen Oğan, "HDP'nin olduğu yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz" dedi. SABAH