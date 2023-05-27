İçişleri Bakan yardımcısı Erdil: "Milli birlik ve beraberlik için Marmara İş İnsanlarının verdiği bu destek çok önemli"

Marmara İş İnsanları Konseyi ve Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği Genel Başkanı Dr. Ayşe Yasemin Çetinel'in Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde düzenlenen destek proğramının çok anlamlı olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil; "Ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren ve terör örgütünün destek vermiş olduğu bir ittifaka karşı sivil toplum örgütü olarak Marmara İş İnsanları Konseyi ve Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği'nin Cumhurbaşkanına desteği çok önemli . Bu hassas günde düzenlenen toplantıyla iş insanlarının Cumhur ittifakına desteği ülkenin kaderini degiştirmede büyük rol oynayacaktır. Cumhurbaşkanına güvenen ve destekleyen topluluğu bir araya getiren Marmara İş İnsanları Konseyi ve Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği Genel Başkanı Dr. Ayşe Yasemin Çetinel'e teşekkür ediyorum. Millet ittifakının umutlarını zayıflatacak destek proğramı ülkemizin insanlarının birlik ve beraberliğin daim olduğunu göstermektedir" dedi.