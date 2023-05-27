İmamoğlu’nun hakaret ettiği pazarcı: Bana ‘sen PKK’lısın’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Bayrampaşa'da kurulan Perşembe Pazarı'na gitti. Vatandaşların yuhalamalarıyla karşılaşan İBB Başkanı İmamoğlu, Mehmet Özdemir adındaki bir pazarcıyla girdiği tartışmada, "Sen ahlaksızın tekisin, haysiyetsizsin, terbiyesizsin" sözleriyle ağır hakaretlerde bulundu. Vatandaşların da tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu apar topar basından gizli düzenlediği pazar gezisinden ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılırken de şikâyet ettiği Özdemir'i gözaltına aldırdı. Pazarcı Mehmet Özdemir, "Korumalarıyla Ekrem İmamoğlu geldi. Ben 'PKK işbirlikçileri benim tezgâhıma gelemez' dedim. Bana 'Sen PKK'lısın' dedi. 'Ben PKK'lı değilim, ben vatan haini değilim. Benim PKK'lıları savunanlarla işim olmaz' yanıtını verdim. Birkaç tane kadın bağırıp çağırınca, 'Siz karışmayın bu işe' diye söyledim. İmamoğlu da o sırada bana 'Sen esnaf olamazsın' dedi. Ben de 60 yıldır bu işi yaptığımı söyledim. Korumaları gelip davacı olduğunu söyledi. Ben de davacı olduğumu söyledim. Bir belediye başkanının bu şekilde konuşması ise bana işinin ciddiyetini kavramadığını gösterdi. Gerçekten üzüldüm" şeklinde konuştu.