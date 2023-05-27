Millete ilk darbe bugün vuruldu: 27 Mayıs 1960

Türkiye ilk kez bugün bir darbeyle tanıştı. 27 Mayıs 1960 darbesiyle, Anayasa ve TBMM feshedilirken, ülkenin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanı idam sehpasında can verdi. Demokrasi tarihinin en büyük utançlarından biri olan 27 Mayıs darbesi, milletin vicdanında asla kapanmayacak ve unutulmayacak bir yara açtı. Bugün 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 63. yıldönümü. İktidarda, tek partili döneme son veren Demokrat Parti (DP) bulunuyordu. Başbakanlık koltuğunda Adnan Menderes, Cumhurbaşkanlığı makamında ise Celal Bayar oturuyordu.DP'nin en önemli icraatlarının başında, Türkçe okunan ezanın yeniden Arapça okunması oldu. Ancak DP rüzgârına izin verilmedi. Önce cadı avı başlatıldı, ardından gösteriler düzenlendi. 63 yıl önce bugün yapılan askeri darbeyle milletin iktidara getirdiği Demokrat Parti hükümeti devrildi. Yassıada'da bir yıl süren yargılamaların ardından Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında oybirliğiyle idam kararı verildi. Bayar'ın cezası ileri yaş nedeniyle müebbet hapse çevrildi.Zorlu ve Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Menderes ise bir gün sonra öğlen vakti, idam sehpasında hayata veda etti. Aradan geçen yıllar sonrası Menderes ve idam edilen arkadaşlarının itibarları, 1990'da kabul edilen bir kanunla iade edildi. Naaşları da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıtmezara taşındı.