Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki: Oğlumun katilleriyle birlikte

Rizeli şehit annesi Emine Bıyık, HDP ile işbirliği yapan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şehit annesi Bıyık, "20 yaşında oğlumu teröre kurban verdim. Toprağın altında yatıyor. Terörle işbirliği yapanlar ülkeye ihanet ediyor. Bugün 6'lı masa diye ortaya çıkan Millet İttifakı, daha sonra ise 10'lu masa haline geldi. Millet İttifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.Rizeli asker Yakup Bıyık (20), 29 Eylül 1992 tarihinde Hakkâri Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan 70 yaşındaki şehit annesi Emine Bıyık, CHP'nin oğlunun katilleriyle işbirliği yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 6 çocuğundan ikincisi olan Yakup Bıyık'ı şehit verdiğini belirten Emine Bıyık "3 kız, 3 oğlum vardı. Oğlum Yakup 1992 yılında vatani görevini yaptığı Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde çatışmada hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Şehit annesi olduğum için gururluyum. Atatürk'ün partisi olan CHP'nin HDP ve PKK'lı teröristlerle anlaşması beni derinden yaraladı" dedi.SABAH'A konuşan şehit annesi Emine Bıyık, sözlerini şöyle südürdü: Çocuklarımızı bu ülke için şehit verdik, bugün CHP bu terör örgütleriyle, Kandil'le apaçık işbirliği yapıyor, ülkeye ihanet ediyor. 6'lı koalisyon masası diye ortaya çıkan Millet İttifakı, daha sonra 8'li, 10'lu masa haline geldi. Millet İttifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum. CHP'ye hakkımı helal etmiyorum. Allah onlara fırsat vermesin" dedi.