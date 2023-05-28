Acı gün: Yazarımız Engin Ardıç’ı kaybettik

SABAH Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta kalem, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ardıç'ın cenazesi bugün (28 Mayıs Pazar) Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ardıç, kendine ait üslubu, olayları analiz eden bakışışı, siyasi yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Usta kalemin vefatı ailesi, SABAH gazetesindeki çalışma arkadaşları ve okuyucularını yasa boğdu.1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü bitirdi. Mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Dünya, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, yorumculuk yaptı.Engin Ardıç, en çok da kitaplara ve CD'lere meraklıydı. Engin Ardıç'ın yazılarında ve Burak Eldem'in kitabına yazdığı önsözde günlük siyasi çekişmelerin dışında çıkmış ve özellikle en son gelişmeleri ve 2012 yılında 2012 kehanetleri, Marduk gezegeni ile ilgili bile yazılar yazmıştı.Engin Ardıç bir röportajında Türkiye ile ilgili şunları söylüyordu: İçinde bulunduğumuz coğrafya bir petrol coğrafyası ve çok büyük petrol kaynakları var. İleride de petrol sıkıntısı olacağını düşündüğümüzde buranın önemi daha da çok artıyor.Yaş yetmişi geçmiş...Birtakım sorunlar çıkıyor ister istemez.Hızlı bir kilo kaybı... İştahsızlık... Halsizlik...dedim.Henüz buradaymışım. Şimdi on adet iğne... İkisini oldum, sekiz tane daha.Toparlanacağız ister istemez.Henüz ölmedim, niyetim de yok.Ama belli de olmaz ha...Ne gülerler düşmanlarım...Hepgeliyor aklıma...demişti. Öyle de olmuştu.

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Beni boşverin, bahar geliyor.Ufak ufak filiz verdi minik çiçekler...Yeni budanmış filizler yemyeşil...Hava bir ısınsa patır patır açacaklar.Mor salkım, ki son derece arsız ve yüzsüz bir yumurcaktır, filiz verdi.Birkaç haftada öyle bir açar ki şaşarsınız.Sarmaşık ufak ufak uç veriyor... İnanılmaz bir yüzsüzdür... Öyle bir açar ki hem de kısa sürede...Velhasılı kelam bitkinin keyfi yerinde.Bahar geldi geliyor, çok az kaldı.

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Yaşadığımın en pis yanı,uçması...En basit şeyleri bile hatırlamaz oldum.CHP liderinin adını bir süre düşünmem gerekiyor...İyi mi kötü mü bilmem artık.

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Uluabat'tan balıkçıarkadaşı, gitmiş, bu sefer on beş gün geç gelmiş ama gelmiş...Yaren leylek...Eşiyle birlikte geliyor, ertesi gün doğrucakayığına...Eşi deOn iki yıldır yapıyor bunu.Yaren gelmiş, baharın da eli kulağındadır.Biz kalsak da bahar geliyor, gitsek de.İsa Tatlıcan'ın 2018'de 'Pazartesi Yüzleşmesi' adIyla yaptığı röportaj serisinin konuklarından biri olan Engin Ardıç, Türk siyasi tarihi açısından unutulmaz tespitlerde bulunmuştu.CHP'nin sol diye sattığı laflar, FETÖ'den ve 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız'dan ibaret. Biraz halkın sesini dinleyin. Türkiye'de solu Tayyip Erdoğan temsil ediyor.Kılıçdaroğlu'nun bedel ödeyeceğini düşünenler yanılır. Partiye lönk diye oturmuş... Kimse Kılıçdaroğlu'nu, o koltuğundan kaldıramaz.Dip dalgası Tayyip Bey'in peşinden gitti. CHP'nin arkasından gelen bir dip dalgası yoktu. Kendilerini böyle kandırdılar. Basında 3-5 manyağın uydurduğu bir yalandı. Zaten bu yalanı şimdi itiraf ediyorlar.Engin Ardıç, Star TV'de ana haber bülteni sonrasındaki "Günün Yorumu" köşesiyle ekran fenomeni oldu. Ardıç yaptığı cesur yorumlarla milyonların dikkatini çekti. Yazarın "Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden..", "Kadın Suretleri", "İslâm Teksas'ta", "Şengül Hamamı", "Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi!", "Daktilo Konçertoları", "Turkobarok", "Teğel Teğel Hüzün" ve "Burjuvazi Şeyediyor Haa.." adlı 9 kitabı bulunuyor.Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri 15 yıldır SABAH Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyordu. Kendine has üslubu, olayları farklı ve renkli analiz etmesiyle yazıları hep dikkat çekiciydi. Ardıç, 14 Mayıs seçiminden iki ay önce kaleme aldığı bir yazıda "İş bitmiş, seçim yapılmıştır. Seçimi Recep Tayyip Erdoğan gene kazanmıştır. Bundan sonra iki ay 'kakara kukarayla' geçecektir. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması mümkün değildir. HDP desteğiyle bile, ıvırı kıvırı da katarsanız, yüzde 40'larda kalır" diye yazmıştı.Çok eski dostumdu. 40 yıla varan bir dostluk. Dünyanın değişik ülkelerinde birlikte olduğum bir insan. Entelektüel, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. Bir hafta önce ailesi ile konuşmuştum. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler ancak hastaneyi değiştirmişler. Beyin ameliyatı kolay bir şey değil. Tek bir soru sordum. 'Yürüyor mu?' dedim. 'Hayır, yürümekte zorluğu var' dediler. En son yeni bir operasyon geçirdi. Kan istediler. Acil kana ihtiyacı vardı. Kurtulması için dua ediyorduk. Bir başka dünyaya uğurladık. Üzgünüm, başımız sağ olsun.EnginArdıç, güçlü anlatım yeteneğive keskin zekasınınürünü nüktedan yazılarıylahep hafızalarda kalacak.Ailesinin ve sevenlerininbaşı sağolsun. Allah rahmeteylesin.Uzun yıllar kendisinehas üslubuyla yazdığıkıymetli yazılarla tanıdığımızSabah Gazetesi yazarıSayın Engin Ardıç'aAllah'tan rahmet, ailesine vemedya camiamıza başsağlığıdiliyorum.EnginArdıç'ın vefatını teessürleöğrendim. MerhumaAllah'tan rahmet, yakınlarına,okurlarına ve tümmedya camiamıza başsağlığıdilerim.Allah rahmeteylesin. Ailesi, sevenlerive Sabah gazetesindekimesai arkadaşlarına başsağlığıdilerim.Engin Ardıç, Türk medyasınınbelki de en kendinehas isimlerinden biriydi.Bu nasıl bir kayıpla karşıkarşıya olduğumuzu daortaya koyuyor.Basın camiasının cesuryazarlarından EnginArdıç'a Allah'tan rahmet;ailesine ve medya camiasınabaşsağlığı diliyorum.Engin Ardıç'aAllah'tan rahmet, ailesineve basın camiasına başsağlığıdileriz.