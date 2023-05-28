Acı gün: Yazarımız Engin Ardıç’ı kaybettik

SABAH Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta kalem, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ardıç'ın cenazesi bugün (28 Mayıs Pazar) Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ardıç, kendine ait üslubu, olayları analiz eden bakışışı, siyasi yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Usta kalemin vefatı ailesi, SABAH gazetesindeki çalışma arkadaşları ve okuyucularını yasa boğdu.1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü bitirdi. Mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Dünya, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, yorumculuk yaptı.
GEZEGENLERDEN KEHANETLERE RENKLİ KONULAR:
Engin Ardıç, en çok da kitaplara ve CD'lere meraklıydı. Engin Ardıç'ın yazılarında ve Burak Eldem'in kitabına yazdığı önsözde günlük siyasi çekişmelerin dışında çıkmış ve özellikle en son gelişmeleri ve 2012 yılında 2012 kehanetleri, Marduk gezegeni ile ilgili bile yazılar yazmıştı.
BAĞIMSIZLIĞIN YILMAZ SAVUNUCUSU:
Engin Ardıç bir röportajında Türkiye ile ilgili şunları söylüyordu: İçinde bulunduğumuz coğrafya bir petrol coğrafyası ve çok büyük petrol kaynakları var. İleride de petrol sıkıntısı olacağını düşündüğümüzde buranın önemi daha da çok artıyor.
ENGİN ARDIÇ HASTALIKLA MÜCADELE GÜNLERİNDE KALEME ALDIĞI DUYGU DOLU YAZISINDA ESPRİLİ ÜSLUBUNDAN VAZGEÇMEMİŞTİ: HENÜZ ÖLMEDİM, BELLİ DE OLMAZ HA.. NE GÜLERLER DÜŞMANLARIM...
GERİYE KALAN SESSİZLİK
Yaş yetmişi geçmiş...
Birtakım sorunlar çıkıyor ister istemez.
Hızlı bir kilo kaybı... İştahsızlık... Halsizlik...
"Bu sefer gidiyorum galiba"
dedim.
Henüz buradaymışım. Şimdi on adet iğne... İkisini oldum, sekiz tane daha.
Toparlanacağız ister istemez.
Henüz ölmedim, niyetim de yok.
Ama belli de olmaz ha...
Ne gülerler düşmanlarım...
Hep Andre Malraux
geliyor aklıma...
"Birinciyi atlattım, ikinci beni götürür"
demişti. Öyle de olmuştu.
***
Beni boşverin, bahar geliyor.
Ufak ufak filiz verdi minik çiçekler...
Yeni budanmış filizler yemyeşil...
Hava bir ısınsa patır patır açacaklar.
Mor salkım, ki son derece arsız ve yüzsüz bir yumurcaktır, filiz verdi.
Birkaç haftada öyle bir açar ki şaşarsınız.
Sarmaşık ufak ufak uç veriyor... İnanılmaz bir yüzsüzdür... Öyle bir açar ki hem de kısa sürede...
Velhasılı kelam bitkinin keyfi yerinde.
Bahar geldi geliyor, çok az kaldı.
***
Yaşadığımın en pis yanı, "hafızanın"
uçması...
En basit şeyleri bile hatırlamaz oldum.
CHP liderinin adını bir süre düşünmem gerekiyor...
İyi mi kötü mü bilmem artık.
***
Uluabat'tan balıkçı Adem'in
arkadaşı Yaren
, gitmiş, bu sefer on beş gün geç gelmiş ama gelmiş...
Yaren leylek...
Eşiyle birlikte geliyor, ertesi gün doğruca Adem'in
kayığına...
Eşi de Nazlı...
On iki yıldır yapıyor bunu.
Yaren gelmiş, baharın da eli kulağındadır.
Biz kalsak da bahar geliyor, gitsek de.
19 Mart 2023, SABAH
TÜRKİYE'DEKİ EN SOLCU LİDER TAYYİP ERDOĞAN'DIR
İsa Tatlıcan'ın 2018'de 'Pazartesi Yüzleşmesi' adIyla yaptığı röportaj serisinin konuklarından biri olan Engin Ardıç, Türk siyasi tarihi açısından unutulmaz tespitlerde bulunmuştu.
CHP'nin sol diye sattığı laflar, FETÖ'den ve 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız'dan ibaret. Biraz halkın sesini dinleyin. Türkiye'de solu Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUKTAN KALDIRAMAZLAR:
Kılıçdaroğlu'nun bedel ödeyeceğini düşünenler yanılır. Partiye lönk diye oturmuş... Kimse Kılıçdaroğlu'nu, o koltuğundan kaldıramaz.
CHP'NİN ARKASINDAN GİDEN BİR DİP DALGA OLMADI:
Dip dalgası Tayyip Bey'in peşinden gitti. CHP'nin arkasından gelen bir dip dalgası yoktu. Kendilerini böyle kandırdılar. Basında 3-5 manyağın uydurduğu bir yalandı. Zaten bu yalanı şimdi itiraf ediyorlar.
'GÜNÜN YORUMU'YLA MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ
Engin Ardıç, Star TV'de ana haber bülteni sonrasındaki "Günün Yorumu" köşesiyle ekran fenomeni oldu. Ardıç yaptığı cesur yorumlarla milyonların dikkatini çekti. Yazarın "Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden..", "Kadın Suretleri", "İslâm Teksas'ta", "Şengül Hamamı", "Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi!", "Daktilo Konçertoları", "Turkobarok", "Teğel Teğel Hüzün" ve "Burjuvazi Şeyediyor Haa.." adlı 9 kitabı bulunuyor.
KALEMİ CESUR, SÖZÜ NET
Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri 15 yıldır SABAH Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyordu. Kendine has üslubu, olayları farklı ve renkli analiz etmesiyle yazıları hep dikkat çekiciydi. Ardıç, 14 Mayıs seçiminden iki ay önce kaleme aldığı bir yazıda "İş bitmiş, seçim yapılmıştır. Seçimi Recep Tayyip Erdoğan gene kazanmıştır. Bundan sonra iki ay 'kakara kukarayla' geçecektir. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması mümkün değildir. HDP desteğiyle bile, ıvırı kıvırı da katarsanız, yüzde 40'larda kalır" diye yazmıştı.
YAVUZ DONAT, 40 YILLIK DOSTU ARDIÇ'I ANLATTI:
ENTELEKTÜEL, VATAN SEVGİSİ DOLU BİR İNSANDI
SABAH yazarı Yavuz Donat:
Çok eski dostumdu. 40 yıla varan bir dostluk. Dünyanın değişik ülkelerinde birlikte olduğum bir insan. Entelektüel, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. Bir hafta önce ailesi ile konuşmuştum. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler ancak hastaneyi değiştirmişler. Beyin ameliyatı kolay bir şey değil. Tek bir soru sordum. 'Yürüyor mu?' dedim. 'Hayır, yürümekte zorluğu var' dediler. En son yeni bir operasyon geçirdi. Kan istediler. Acil kana ihtiyacı vardı. Kurtulması için dua ediyorduk. Bir başka dünyaya uğurladık. Üzgünüm, başımız sağ olsun.
TÜRK BASINININ HAS ÜSLUBU
Ticaret Bakanı Mehmet Muş:
Engin
Ardıç, güçlü anlatım yeteneği
ve keskin zekasının
ürünü nüktedan yazılarıyla
hep hafızalarda kalacak.
Ailesinin ve sevenlerinin
başı sağolsun. Allah rahmet
eylesin.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Uzun yıllar kendisine
has üslubuyla yazdığı
kıymetli yazılarla tanıdığımız
Sabah Gazetesi yazarı
Sayın Engin Ardıç'a
Allah'tan rahmet, ailesine ve
medya camiamıza başsağlığı
diliyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Engin
Ardıç'ın vefatını teessürle
öğrendim. Merhuma
Allah'tan rahmet, yakınlarına,
okurlarına ve tüm
medya camiamıza başsağlığı
dilerim.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç:
Allah rahmet
eylesin. Ailesi, sevenleri
ve Sabah gazetesindeki
mesai arkadaşlarına başsağlığı
dilerim.
Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş:
Engin Ardıç, Türk medyasının
belki de en kendine
has isimlerinden biriydi.
Bu nasıl bir kayıpla karşı
karşıya olduğumuzu da
ortaya koyuyor.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu:
Basın camiasının cesur
yazarlarından Engin
Ardıç'a Allah'tan rahmet;
ailesine ve medya camiasına
başsağlığı diliyorum.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):
Engin Ardıç'a
Allah'tan rahmet, ailesine
ve basın camiasına başsağlığı
dileriz.