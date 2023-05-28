Haberler Gündem Haberleri Aslı Baykal: Diktatör Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam etme kararı aldı!
Giriş Tarihi: 28.5.2023 22:51 Son Güncelleme: 28.5.2023 23:19

Aslı Baykal: Diktatör Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam etme kararı aldı!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasında yaptığı açıklamasını sosyal medyadan değerlendirdi. Baykal, “Diktatör Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!” dedi.

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Aslı Baykal: Diktatör Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam etme kararı aldı!

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy oranında kaldı. Seçimin kazanını belli olduktan sonra gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Hatta CHP Genel Merkezi'nin önünde kimi destekçileri "İstifa Kılıçdaroğlu" sloganları attı ama Kılıçdaroğlu basına yaptığı açıklamada istifa açıklaması yerine "Mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ YEMEYE DEVAM ETME KARARI ALDI"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklaması ardından sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Aslı Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" ifadelerini kullandı.

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Aslı Baykal: Diktatör Kılıçdaroğlu CHP’yi yemeye devam etme kararı aldı!
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