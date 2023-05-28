Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor

Muhalefetin ne yapacağını şaşırdığını belirten Aktaş, "Yarın sabahtan itibaren gelişmeleri takip edin. Biz bu milletin ekonomisini düzeltmek için bu zor coğrafyada Türkiye'yi dimdik ayakta tutmak için muasır medeniyetler seviyesine erişmek için durmadan, yorulmadan, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimin kaybedeni olmadı, herkes kazandı. Sonuçta adam gibi adam kazandı. Rabb'imize hamdolsun bu gururu bize yaşattığı için. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Cumhur İttifakı ortaklarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda, AK Parti Bursa milletvekilleri ile MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve BBP İl Başkanı Haldun Filizli de katılımcılara hitap etti.

BALIKESİR

Balıkesir'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplandı.