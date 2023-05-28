Haberler Gündem Haberleri Canlı seçim sonuçları! Karadeniz'deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 28.5.2023 18:52 Son Güncelleme: 28.5.2023 18:57

Canlı seçim sonuçları! Karadeniz'deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları

Son dakika haberi: Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...

Canlı seçim sonuçları! Karadeniz’deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 28 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti.

Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...

ARTVİN:

Recep Tayyip Erdoğan: 51.11
Kemal Kılıçdaroğlu: 48.89

RİZE:

Recep Tayyip Erdoğan: 76.71
Kemal Kılıçdaroğlu: 23.29

BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan: 82.54
Kemal Kılıçdaroğlu: 17.46

TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan: 70.47
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.53

GÜMÜŞHANE:

Recep Tayyip Erdoğan: 79.02
Kemal Kılıçdaroğlu: 20.98

GİRESUN

Recep Tayyip Erdoğan: 64.53
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.47

ORDU:

Recep Tayyip Erdoğan: 67.37
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.63

TOKAT

Recep Tayyip Erdoğan: 66.12
Kemal Kılıçdaroğlu: 33.88

AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan: 60.49
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.51

SAMSUN

Recep Tayyip Erdoğan: 68.21
Kemal Kılıçdaroğlu: 31.79

SİNOP

Recep Tayyip Erdoğan: 65.32
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.68

ÇORUM:

Recep Tayyip Erdoğan: 67.39
Kemal Kılıçdaroğlu: 32.61

KASTAMONU:

Recep Tayyip Erdoğan: 70.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.86

BARTIN:

Recep Tayyip Erdoğan: 60.61
Kemal Kılıçdaroğlu: 39.39

KARABÜK:

Recep Tayyip Erdoğan: 64.67
Kemal Kılıçdaroğlu: 35.33

ZONGULDAK:

Recep Tayyip Erdoğan: 55.58
Kemal Kılıçdaroğlu: 44.42

DÜZCE

Recep Tayyip Erdoğan: 72.14
Kemal Kılıçdaroğlu: 27.86

BOLU:

Recep Tayyip Erdoğan: 65.15
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.58

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Canlı seçim sonuçları! Karadeniz'deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları
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