Canlı seçim sonuçları! Karadeniz’deki illerde Başkan Erdoğan silme kazandı: İşte anlık oy oranları

Türkiye son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 28 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti.

Karadeniz bölgesindeki illerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi. Oyların sayımının ardından ilk sonuçlar da gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre; Başkan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre; Karadeniz Bölgesinde silme kazandı. İşte Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde son durum...