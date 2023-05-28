CHP Genel Merkezi’nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...

CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarının netleşmesi ile adeta bir yas havası hakim. Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir fark atarak kazandı. Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki heyecan bir anda yok oldu. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına o kadar inanılmıştı ki, Genel Merkez'e TIR bile getirilmişti. Hezimet sonrası Genel Merkez'de yas tutulurken, konuşma için getirilen o TIR da ortadan kayboldu.