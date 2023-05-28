Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde vatandaşların oy verme işlemi 08.00 itibariyle başladı.

İLK TURDA 3 ADAY YARIŞTI

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Ittifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 14 aday listesinde yer almıştı. Seçime günler kala Muharrem İnce'nin kurulan komplo sonucu adaylıktan çekilmesiyle 14 Mayıs'ta üç Cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

İKİNCİ TURDA EN ÇOK OY ALAN İKİ ADAY YARIŞIYOR

Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 almasıyla hiçbir adayın yüzde 50+1 çoğunluğu sağlanamaması sonucu seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda ise en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Oy pusulasında sadece iki adayın ismi ve forografları yer aldı.

OY VERME 17.00'DE SONA ERDİ

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 17.00 itibariyle sona erecek. Oy verme işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri okul çevresinde önlem alırken sandıklarda ise resmi seçim kurullarının yanı sıra her partinin müşadihi görev aldı. Oy verme islemi 17.00'de sona ererek oyların sayımına geçildi.