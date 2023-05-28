Dev Türk Bayrağıyla fetih yürüyüşü

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1384. yılı dolayısıyla Fetih Camisi'nden, şehit olan sahabelerin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi'ne kadar dev Türk Bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirildi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Fetih Haftası" etkinlikleri kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi'nde "Fetih Yürüyüşü" dolayısıyla bir araya geldi. Fetih Cami'nde kılınan sabah namazının ardından tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olanların yer aldığı Sur İçkale'deki Hazreti Süleyman Camisi'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. İçkale Sahabe Kabirleri Yanı'nda şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.Ali İhsan Su, fethin gerçekleşmesinde yer alan sahabeleri ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.