Kaybedenler Kulübü: 7’li koalisyon büyük hezimet yaşadı

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS'İ KAZANDI

Milletvekili seçimleri ise 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın net üstünlüğü ile sona erdi. Meclis'te çoğunluğu AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kazandı.

KAYBEDENLER KULÜBÜ!

Öte yandan 1. tur milletvekili ve iki turda biten cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en büyük kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7'li koalisyon oldu. Aylar süren toplantıların ardından bir türlü aday belirleyemeyen masa üyeleri halktan bekledikleri ilgiyi görmedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de destek verdiği masa 7'li koalisyona dönüşse de hezimetten kurtulamadı.