Milletimiz demokrasinin kıymetini çok iyi biliyor

Başkan Erdoğan, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'ı ziyaret etti. Menderes'in kabrine çelenk sunan, merhum bakanların mezarlarına da karanfil bırakan Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende özetle şunları söyledi: 27 Mayıs yüreklerde derin yaralar açtı. Şimdi 63 üç yıl sonra, yine bir 27 Mayıs'ta, yarın (bugün) gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye, seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur.Adnan Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir.Adnan Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ne Menderes ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanlardan asla haz etmediler. Sadece bununla kalmayıp, her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler. Turgut Özal da benzer saldırılara maruz kaldı. Ben de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde aynı mücadelelerden geçtim.Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar'da bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'de bulunan mezarına da gitti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Erbakan ailesinin mezarı başında dua okurken, Başkan Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erbakan'ın mezarındaki çiçekleri suladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" klibini paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından şarkının klibine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu yazdı. AACumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin bugün yapılacak ikinci turu için partisinin sandık görevlilerine çağrıda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da (bugün) sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakarlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."Seçim çalışmalarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde ve çıkışında kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta da seçim çalışmalarını tamamladıktan sonra akşam ve yatsı namazlarını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde eda etmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.