O provokatör CHP’nin sandık görevlisi çıktı

HALKI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü' sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda yaptığı tespit edilen bir açıklamasının sosyal medyaya düştüğü kaydedildi. Açıklamasında, "Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık" ifadelerinin kullanıldığı kaydedilmişti.