Oyunu kullanan Binali Yıldırım, güven ve istikrara vurgu yaptı<

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu Tuzla Aydınlı bulunan TOKİ Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 1055 Nolu sandıkta eşi Semiha Yıldırım ve torunu Erhan Yıldırım ile birlikte gelerek oyunu kullandı.

Eşi Semiha Yıldırım'ın oy kullanma kabininden biraz geç çıkması üzerine, "Hanım kararsız mı kaldın" diyerek espri yaptı. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra okul çıkışında açıklama yaptı.

GÜVEN VE İSTİKRAR VURGUSU

İlk turda meclis çoğunluğunu kazandıklarını ancak cumhurbaşkanlığında biraz eksiklerinin kaldığını belirten Binali Yıldırım, güven, istikrar ve tecrübe vurgusu yaptı. Yıldırım, "İlk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu sağladık ancak cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. 49.52 bugün salt çoğunluk gerektiği için yarıdan bir fazla gerektiği için cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanıyor. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur. Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye yüzyılına emin adımlarla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize milletimize insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.