Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:00 Son Güncelleme: 28.5.2023 20:46

İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimleri'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda olduğu gibi 2. tur seçimlerinde de rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı ve tarihi bir zafer elde etti. İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özkan, Twitter hesabından "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar…" paylaşımında bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. CHP'li Eren Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Partili İbrahim Özkan'a tepki gösterdi...

İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. İlk turda olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçimlerinde de 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı ve tarihi bir zafer elde etti.

8'Lİ KOALİSYONDA KAVGA BAŞLADI

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar… Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

İYİ Partili İbrahim Özkan'ın daha önceki paylaşımda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını ve 650.000 oy farkla önde olduğunu iddia etmişti.

Özkan paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Öndeyiz….

- Kazanıyoruzzzzz….

- CHP Genel merkezinde Balkon var mı?

- Açılan sandık %62

Kılıçdaroğlu 650.000 oyla önde…

EREN ERDEM'DEN YANIT GECİKMEDİ

CHP'li Eren Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Partili İbrahim Özkan'a yanıt verdi. Erdem, "Seçim daha bitmedi. Ama siz birmişsiniz! Gerçek yüzün ortaya çıktı! Ayıp senin değil; seni İbb grubuna başkan yapanların" dedi.

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İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
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