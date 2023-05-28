Şehitlerimizin izinde gazilerimizin yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü programı kapsamında Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, "Ülkücü şehitlerimizin her biri bayraktır, vatandır, istiklal ve istikbal muhafızıdır" dedi. Bahçeli, şunları kaydetti:Her Mayıs ayının 27'sinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplanarak manevi bir görevi hasret dolu gönlümüzle ve huşu içinde yerine getiriyoruz. Bu münasebetle ülkücü şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, Fatihalarla birlikte; kutlu hatıralarını, haklı ve haysiyetli mücadelelerini tazimle yâd ediyoruz. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet ve fedakârlık neferleriydi.Hiçbir dünyevi menfaate, hiçbir çıkar hesabına, hiçbir bayağı ve basit hevese tamah ve tenezzül etmemişlerdi. Çünkü onlar iliklerine kadar Türk-İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. Çünkü onlar sevdalarını pazarlık konusu yapmayı akıllarının ucuna dahi getirmeyen serdengeçti yüreklerdi.Biz şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Milliyetçiliğin hor görüldüğü günlerden, şahlanacağı bugünlerin özlemini çeken şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir. Türklüğün boynu bükük duruşundan dev gibi doğrulacağı dönemlerin hayal ve hedefiyle yoğrulan kahramanlara asla mahcup olmamak yegane gayemizdir. Kahraman ecdadımızı; Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi, bölücü terör örgütüyle mücadele ederken şehadete ulaşan güvenlik güçlerimizi minnet, şükran ve hasretle anıyor, Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmetler niyaz ediyorum.