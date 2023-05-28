SON DAKİKA: AK Parti’den CHP’ye sert tepki: Tansiyonu yükseltmeyin, suyu bulandırmaktan vazgeçin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçları gelirken açıklama yaptı. Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın vatandaşları kışkırtacak açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Merkezi'nin tansiyonu yükseltmesine gerek yok. Demokrasiye saygı günüdür. Millet iradesine saygı günüdür. Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok, centilmence sonuçları bekleyeceğiz. CHP suyu bulandırmaktan vazgeçerse, kimse suyu bulandırmıyor zaten." dedi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: CHP, TANSİYONU YÜKSELTMESİN!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:
Kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışıyorlar. YSK'nın güvenilir mekanizmaları çerçevesinde oylarımızı kullandık. Ekranlardan hep birlikte görüyoruz. Milli irade tecelli etmeye başladı. Karar ortaya çıkana, tablo netleşene kadar, son oy sayılana kadar sonuç şu demeyen bir iradeye sahibiz.
"BUGÜN BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANDI"
14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar, CHP Genel Merkezi'nde alelacele sonuç açıklayanlardır. Yine telaş içinde şu saatte açıklamamızı bekleyiniz. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, Türkiye güven içinde seçim yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Bugün bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de 2.tur deneyimlendi.
"TANSİYONU YÜKSELTMENİZE GEREK YOK"
CHP Genel Merkezi'nin tansiyonu yükseltmesine gerek yok. Demokrasiye saygı günüdür. Millet iradesine saygı günüdür. Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok, centilmence sonuçları bekleyeceğiz. CHP suyu bulandırmaktan vazgeçerse, kimse suyu bulandırmıyor zaten.