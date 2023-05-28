SON DAKİKA: AK Parti’den CHP’ye sert tepki: Tansiyonu yükseltmeyin, suyu bulandırmaktan vazgeçin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçları gelirken açıklama yaptı. Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın vatandaşları kışkırtacak açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Merkezi'nin tansiyonu yükseltmesine gerek yok. Demokrasiye saygı günüdür. Millet iradesine saygı günüdür. Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkmıştır. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok, centilmence sonuçları bekleyeceğiz. CHP suyu bulandırmaktan vazgeçerse, kimse suyu bulandırmıyor zaten." dedi.