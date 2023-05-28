Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
Giriş Tarihi: 28.5.2023 22:29 Son Güncelleme: 28.5.2023 22:30

SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

Seçim sonuçları son dakika... Türkiye tarihi seçimden büyük bir demokrasi zaferi ile çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy fark attı. Seçim zaferi sonrası Erdoğan ilk konuşmasını Kısıklı'da otobüsün üzerinden yaptı. Erdoğan, asıl konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. CHP Genel Merkezi'nde ise büyük üzüntü ve sessizlik hakim. İşte, 28 Mayıs 2023 seçim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları...

SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,5 oy alarak ilk sırada yer alan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla mağlup etmeyi başardı. Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçları rakamlarına göre Kılıçdaroğlu'nun 2 milyon oy farkla önünde yer alıyor. Kısıklı'da ilk konuşmasını yaparak vatandaşlara teşekkür eden Recep Tayyip Erdoğan, ikinci konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. İşte, 28 Mayıs 2023 seçim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU: ERDOĞAN YİNE KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinden de zafer ile ayrıldı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy fark attı. Erdoğan'ın 52,07 oy oranına ulaştığı görülürken, Kılıçdaroğlu 47,93'de kaldı.

ERDOĞAN: 52,08

KILIÇDAROĞLU: 47,92

AÇILAN SANDIK: 99.08

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAFER KONUŞMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etmesinin ardından vatandaşlara teşekkür etmek için bir konuşma yaptı. İstanbul Kısıklı'daki konutuna getirilen otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, kimsenin kaybetmeyeceğini söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da, "Bay bay bay Kemal" diyerek göndermede bulundu.

ASIL KONUŞMA KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın zaferinin kesinleşmesi ile balkon hazırlıkları yapıldı. Erdoğan, İstanbul'daki konuşmasının ardından Ankara'ya doğru yola çıktı. Erdoğan, Külliye'de kendisini bekleyen on binlerce vatandaşa seslenecek.

YSK BAŞKANI DA DOĞRULADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, zaman zaman ekran karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yener, yaptığı son açıklamada kendilerine sandıkların yüzde 75,42'isinin ulaştığını söyledi. Yener, Erdoğan'ın 53,47, Kılıçdaroğlu'nun ise 45,53 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

DEPREM BÖLGESİ, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DEN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK

Recep Tayyip Erdoğan, 11 deprem ili, İç anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyük destek aldı. Erdoğan, ilk turda da bu noktalardan büyük destek almıştı. CHP'nin depremzedelere hakareti sonrası Erdoğan'ın oylarının deprem bölgesinde daha da arttığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise, HDP'nin desteği nedeniyle yine Güneydoğu'da etkili oldu. Ayrıca sahil kesimlerinde de Kılıçdaroğlu yarışı önde götürdü.

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ile ilgili tüm verileri sabah.com.tr seçim ekranından takip edebilirsiniz. İşte seçim ekranı:

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SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...
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