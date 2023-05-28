SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

YSK BAŞKANI DA DOĞRULADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, zaman zaman ekran karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yener, yaptığı son açıklamada kendilerine sandıkların yüzde 75,42'isinin ulaştığını söyledi. Yener, Erdoğan'ın 53,47, Kılıçdaroğlu'nun ise 45,53 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

DEPREM BÖLGESİ, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DEN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK

Recep Tayyip Erdoğan, 11 deprem ili, İç anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyük destek aldı. Erdoğan, ilk turda da bu noktalardan büyük destek almıştı. CHP'nin depremzedelere hakareti sonrası Erdoğan'ın oylarının deprem bölgesinde daha da arttığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise, HDP'nin desteği nedeniyle yine Güneydoğu'da etkili oldu. Ayrıca sahil kesimlerinde de Kılıçdaroğlu yarışı önde götürdü.

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ile ilgili tüm verileri sabah.com.tr seçim ekranından takip edebilirsiniz. İşte seçim ekranı: