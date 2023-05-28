SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu: Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,5 oy alarak ilk sırada yer alan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla mağlup etmeyi başardı. Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçları rakamlarına göre Kılıçdaroğlu'nun 2 milyon oy farkla önünde yer alıyor. Kısıklı'da ilk konuşmasını yaparak vatandaşlara teşekkür eden Recep Tayyip Erdoğan, ikinci konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. İşte, 28 Mayıs 2023 seçim Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU: ERDOĞAN YİNE KAZANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinden de zafer ile ayrıldı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy fark attı. Erdoğan'ın 52,07 oy oranına ulaştığı görülürken, Kılıçdaroğlu 47,93'de kaldı.
ERDOĞAN: 52,08
KILIÇDAROĞLU: 47,92
AÇILAN SANDIK: 99.08
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAFER KONUŞMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etmesinin ardından vatandaşlara teşekkür etmek için bir konuşma yaptı. İstanbul Kısıklı'daki konutuna getirilen otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, kimsenin kaybetmeyeceğini söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da, "Bay bay bay Kemal" diyerek göndermede bulundu.
ASIL KONUŞMA KÜLLİYE'DE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın zaferinin kesinleşmesi ile balkon hazırlıkları yapıldı. Erdoğan, İstanbul'daki konuşmasının ardından Ankara'ya doğru yola çıktı. Erdoğan, Külliye'de kendisini bekleyen on binlerce vatandaşa seslenecek.
YSK BAŞKANI DA DOĞRULADI
YSK Başkanı Ahmet Yener, zaman zaman ekran karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yener, yaptığı son açıklamada kendilerine sandıkların yüzde 75,42'isinin ulaştığını söyledi. Yener, Erdoğan'ın 53,47, Kılıçdaroğlu'nun ise 45,53 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.
DEPREM BÖLGESİ, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DEN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK
Recep Tayyip Erdoğan, 11 deprem ili, İç anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyük destek aldı. Erdoğan, ilk turda da bu noktalardan büyük destek almıştı. CHP'nin depremzedelere hakareti sonrası Erdoğan'ın oylarının deprem bölgesinde daha da arttığı görüldü. Kılıçdaroğlu ise, HDP'nin desteği nedeniyle yine Güneydoğu'da etkili oldu. Ayrıca sahil kesimlerinde de Kılıçdaroğlu yarışı önde götürdü.
İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI
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