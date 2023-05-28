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Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:57 Son Güncelleme: 28.5.2023 21:03

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalar

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli’den 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalar

Son dakika haberi: 28 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeninden Cumhurbaşkanı seçildi. MHP lideri Bahçeli tarihi seçimin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı ikinci tur oylaması yapılmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. İki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmıştır. İstikrar ve güvenliğimiz sandıkta müdafa edilmiştir. İftira ve inkar siyasetine prim verilmedi. Türk milleti tarih yazmıştır. Sonuca herkes saygı göstermelidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümü başlamıştır.

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SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalar
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