SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok ’devam’ dedi

KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." dedi.